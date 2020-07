Kohalikus sanatooriumis puhanud vene kodanikud tõmbasid kohalike tähelepanu turistidele ebatavapärase käitmisega – nimelt ei tarbinud mehed alkoholi. Lähemal uurimisel hakkasid Valgevene võimud kahtlustama, et tegu on Vene erasõjaväe Wagneri Group liikmetega. Mehed arreteeriti ja täna said nad ametliku süüdistuse terroriaktide plaanimises. Valgevene sisekaitseorganite andmetel on riiki sisse toodud kokku 200 Wagneri sõdalast.