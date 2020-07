«Ma tahaks teada täpsemalt, miks just see advokaadibüroo, mis summad mängus on ja kuidas ta [Freeh] riiki esindab,» ütles Lomp.

Postimehe väitlustoimetaja Herman Kelomees märkis, et üks võimalik vastus Freeh' büroo valimisele võib olla see, et erinevalt konkurentidest nemad ei deklareerinud huvide konflikti. Aga siis jõuab küsimus ringiga tagasi, kas see on ikka kindel. Postimehe tehtud taustakontroll avalikest andmetest näitas, et Freeh'l on olnud vähemalt kaks episoodi, kus meedia on teda kahtlustanud huvide konfliktis, selgitas Kelomees.