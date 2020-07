NCAA ehk National Collegiate Athletic Association on pisut nagu kombinatsioon Ameerika neljast suurest spordiliigast – NBA, NHL, NFL, MLB) – ainult et ülikooli tasandil. Ülikoolisport on USA-s au sees, mistõttu on NCAA aastatulu suurem, kui miljard dollarit. Näiteks NCAA korvpalli tippliigas mängivad ka mitmed lootustandvad Eesti kossutalendid.