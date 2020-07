Isamaa juhtkonna reaktsioon Parempoolsete avalikkuse ette tulemisele näitab, et uus ühendus tekitab neile ebamugavust, argumenteeris ajakirjanik Urmas Jaagant Kuku raadio saates «Keskpäevatund». Jaagant viitas temaga rääkinud Isamaa liikmetele, kelle kriitikat saab utreerides kokku võtta kui arvamust, et erakonna juhtkond tegeleb vaid monumentide, Tartu rahu ja inimeste magamistoas ringi hiilimisega.

Jaagant selgitas, et Isamaas loodud ühenduse Parempoolsed tõsiseltvõetavust näitab mitu asjaolu. Esiteks saab välja tuua Isamaa tänaste juhtide reaktsiooni: kui ei õnnestunud ühenduse tegijaid ümber veenda, siis järgmiseks sammuks oli kiiresti panna kokku teine ühendus, tuua see avalikkuse ette enam-vähem samal ajal ja nii tähelepanu maha tõmmata. Kuna see taktika vedu ei võtnud, siis alustati järgmist etappi ehk surnukskallistamist. Isamaa juhid hakkasid rääkima, kuidas sellist ühendust on nad algusest peale tahtnud. Jaagant sõnas, et tegemist oli mõistliku käiguga, sest kohe alguses relvade haaramine oleks olnud ennatlik.