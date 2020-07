Kuigi koroonaviiruse levik on Eestis juba mõnda aega kontrolli all, pingestas sel nädalal olukorda lennukitäis Ukraina võõrtöölisi ja hipilaager Antslas. Võõrtööliste puhul olid tööandjad kõik stsenaariumid läbi mõelnud ning neil on selge ülevaade, kus inimesed karantiinis on. Antsla hipilaagri korralduse puhul terviseamet selles kindel olla ei saanud, selgitas ameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma Kuku raadio saates «Nädala tegija».

Koroonapandeemia lahenduseks oleks vaktsiini laiaulaslik levik, ent Härma märkis, et vaktsiini kohta on uudiseid tulnud viimasel ajal üllatavalt vähe. Kliinilised uuringud on oma lõppfaasis ning nüüd läheb aega, et nende tulemustest järeldusi teha. Tegemist on võidujooksuga erinevate firmade vahel, kes saab oma vaktsiini esimesena tootmisliinidele. «See, et vaktsiin on valmis tehtud ja katsetused läbinud, ei tähenda veel, et vaktsiin on efektiivne,» hoiatas Härma. «Ja ei tähenda ka, et ta on 100 protsenti ohutu.»