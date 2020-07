«Parempoolsete manifest räägib Isamaa põhiväärtustest. Tegelikult räägib ta läbi lillede, mitte otsesõnu sellest, et pole mõtet teha n-ö EKRE light'i [pehmem variant EKREst] ja loota, et sellest saab toetust uuesti tõusule suunata,» kirjeldas Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja raadiosaates «Muuli ja Riikoja». Tema hinnangul peaks Isamaa juhtkond parempoolseid tõsiselt kuulda võtma, mitte neid naeruvääristama.

Riikoja tõi välja, et täna ei saa rääkida tugevast Vabaerakonna valijabaasist, keda Isamaa Parempoolsete ühendus saaks hakata enda poole meelitama. Küll aga meenutas ta, et oma esimestel riigikogu valimistel võttis Vabaerakond Isamaalt hääli ära märkimisväärselt ning takkajärele on nii mõnigi poliitikavaatleja öelnud, et Isamaa seis oleks olnud parem, kui rahulolematuid liikmeid oleks kuulatud ning nad ei oleks lahku löönud.