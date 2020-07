Postimehe taskuhäälingut «20midagi» külastas lastearst ja õpetaja Teele Meren, kes on võtnud endale südameasjaks noorte terviseteadlikkuse edendamise.

Teele ütleb, et harva on neid päevi, kus arsti peale ei karjuta. Arstid püüavad negatiivseid emotsioone võtta rahulikult ja nendega toime tulla. «Minu hinnangul ainukene asi, mis tööle ilu annab ja rõõmu toob, on see, kui sa ikkagi tahad inimesi aidata,» põhjendab Teele, miks ta läks meditsiini õppima ja mis teda stressile vaatamata haiglas hoiab.

Nii kodust kui koolist peab laps õppima, mis on tervis, mis on vaimne tervis, mida tähendab inimese jaoks õnnelikkus ja kuidas seda saavutada. Need on teemad, mis toetavad tervise hoidmist, ent millega arstid ei saagi otse tegeleda, vaid mis peavad tulema teistest sotsiaalsetest sfääridest. Teele läks keskkooli meditsiinialaseid tunde andma just sellel põhjusel, et näha, kuidas mõtlevad noored täiskasvanud, sest kümne aasta pärast on nad noored lapsevanemad ning lastearstide ukse taga.

Meditsiinisüsteem neelab aina rohkem ja rohkem raha. Kas jõuame varsti maailma, kus haigeks jäämine on vaid rikaste lõbu? Sellele faktile Teele allkirja anda ei saa, aga kindlasti liigume sinnapoole. Ta soovitab kõigil digiloost järele vaadata, kui palju nende raviprotseduurid tegelikult maksma lähevad. «On vahva näha, et inimesed on nõus õla alla panema ka võõraste jaoks,» tunnustab Teele kodanikuaktiivsust, ent olulisem on, kuidas riik raha suunab.

Nii rahapuuduse kui ka tavameditsiinis pettumise pärast pöörduvad inimesed alternatiivsete lahenduste poole. «Minu jaoks on oluline ja hea, kui see välja öeldakse,» ütleb Teele, et läbipaistvus võimaldab arstil kõige paremini oma tööd teha. Aga kuidas ikkagi alustada vestlust sõpradega, kes ei taha oma last vaktsineerida? Teele kirjeldab, et tema küsib vaktsineerimise kohta peaaegu kõigilt patsientidelt, sest vastasel korral peavad arstid rohkem kui tavaliselt mõtlema ka vaktsiinvälditavatele haigustele.

Teine põhjus küsimiseks on just selleks, et teemat tõstatada. Teele möönab siiski, et kui varasemalt tundis ta endal rohkem kohustust jutlustada vaktsineerimise hüvedest, siis täna võtab ta arvesse, et veendunud skeptikuid tema kui Big Pharma [uskumus, mille järgi arstid ja ravimitööstus on haiguste taga – toim] esindaja ümber ei veena. Arsti jaoks on oluline, et kui lapsevanem on vastu võtnud otsuse oma last mitte vaktsineerida, mitte kasutada ravimeid või lubada teha mõningaid protseduure, siis tal peab olema arusaam, mida see otsus kätkeb. Vastutus inimese tervise eest on inimesel endal, mitte arstil, ühiskonnal või riigil.

Üle ega ümber ei saa ka sellel kevadel kõigi tähelepanu vallanud koroonapandeemiast. Eestis läks seekord küll mõnevõrra lihtsamalt kui mõnes teises riigis, ent loorberite jagamiseks on Teele sõnul veel liiga vara. Miks meil läks paremini ning mida peaksime tegema, et ennast haiguste eest paremini kaitsta?