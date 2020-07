Eelmisel nädalal lahvatas terav vastasseis rahandusministri Martin Helme (EKRE) ja sotsiaalministri Tanel Kiige (Keskerakond) vahel, kui Helme keeldus toetamast võrdõiguslikkusega tegelevaid MTÜsid hasartmängumaksu tuludest. Praegu saab öelda, et konfliktist avalikkuse ees võitsid mõlemad ministrid, leidis Postimehe ajakirjanik Loora-Elisabet Lomp Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega».

Martin Helme sai just EKRE esimeheks ning rääkis selle saatel pikalt, kuidas erakonna retoorika hakkab muutuma. Retoorika võibki olla muutunud, aga sammud on samad. Rahastamise peatamine oli Helme esimene tegu erakonna juhina ning tegemist oli sellise sammuga, mida nad on aastast aastasse rääkinud, kirjeldas Lomp. Helme tegi suure käigu ning tema valijad näevad seda kui väga hea erakonnajuhi sammu, sõnas Lomp.