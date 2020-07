GDI on analüüsidega tuvastanud ja vaatluse alla võtnud ligikaudu 480 ingliskeelset maailma eri paigus toimetavat uudisteportaali, mis on avaldanud koroonavastaste sõnumeid, alates 5G süüdistamisest koroonaviiruse tekkimises ning lõpetades Bill Gatesiga seotud vandenõuteooriatega.

GDI analüüs tuvastas, et esimese kuue kuuga on Google, OpenX, Amazon, Xandr, Taboola ja teised vahendanud ligikaudu 25 miljonit dollarit reklaamiraha selliste lehekülgede omanikeni.

Raporti autorid on oma arvutustes jäänud konservatiivseks, kuna koroonapandeemia ajal veebilehtede külastatavus pigem suurenes ning samuti loeti ühel lehel olnud mitu reklaami esitamise kohta statistikas üheks reklaamiks.

Propastop kirjutas eelmise nädala alguses Eestiga seotud firmade reklaamiraha suunamisest Venemaa propagandaväljaannetesse. GDI raporti puhul on tegemist sama nähtuse teistuguse vaatenurgaga.

Positiivne on, et selliste tähelepanekutega tulevad avalikkuse ette ka teised analüütikute grupid, mis annab lootust, et reklaamiklientide teadlikkus veebireklaami tellimisest suureneb ning hakatakse senisest enam jälgima, kuhu reklaam satub.