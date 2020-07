Roman Trofimov FOTO: Erakogu

Kaitseliidu vabatahtlike blogi Propastop kirjutab, kuidas äsja kuulsaks saanud Jõhvi elanik Roman Trofimov jagab oma blogis Kremli propagandameediast tuttavaid mõtteid.

Roman Trofimovi loost on tänaseks küllap kuulnud kõik. 1984. aastal sündinud jõhvilane lendas eriolukorra kehtestamise päeval 12. märtsil Tallinnast Filipiinidele. 20. märtsil Manila lennujaama jõudes kehtis selles riigis juba koroonaviirusest põhjustatud sissesõidukeeld. Trofimov ei pääsenud lennujaamast ei edasi ega tagasi ning elas seal üle kolme kuu. 7. juulil startinud lennuga pääses Trofimov viimaks Manilast tulema ja jõudis 9. juulil Tallinna.

Reeglina on lugudes avatud juhtumi inimlikku poolt. Siiski on algsetes kajastustes juba ka kriitikanooli Eesti suunas. Trofimov väitis, et Eesti pole teda aidanud (tegelikult oli ta Eesti diplomaatide ja ametiisikutega pidevalt kontaktis, sai neilt toiduabi, juurdepääsu sidele ning lõpuks ka tagasilennupiletid). Ta väljendas oma lugudes ka arvamust, et tema olukorras on süüdi Eesti kodakondsuspoliitika (Trofimov ei ole ühegi riigi kodakondne, omab Eesti kodakondsuseta inimese elamisluba, nn halli passi).

Trofimov on asunud naasmise järel Eestit ründama

Pärast naasmist on Trofimov jätkanud oma blogi pidamist, küll aga pööranud selle teraviku nüüd Eesti Vabariigi vastu. Ta on loonud 16. juulil Facebooki lehekülje My Publication in English, kus avaldanud tänaseks viis ingliskeelset artiklit eestivenelaste olukorra ja kodakondsuspoliitika kriitikaga.

Avaldatud tekstid maalivad Eestis elavate venekeelsete inimeste elust trööstitu pildi ja on tulvil vildakaid, Kremli propagandameediast tuttavaid mõtteid, mis külvavad Propastopi hinnangul ka rahvustevahelist vaenu.

Mõned näited Trofimovi postitustes levitatud väidetest:

Pärast Eesti iseseisvumist 1991. aastal olla jäänud kodakondsusest ilma kõik Eestis elanud etnilised venelased.

Eesti venekeelset vähemust koheldakse teise klassi kodakondsuseta inimestena ka 2020. aastal.

Eesti olla loonud Ida-Virumaal etnilistele venelastele ebainimlikud tingimused, sisuliselt töölaagri ja reservaadi.

Kodakondsusseadus ja kodakondsusnõuded olla diskrimineerivad.

Eesti kodakondsusega venelased moodustavat Eestis kõrgema klassi, kodakondsuseta venelased on aga alamklass.

Nende väidete ja valede taustast saab lugeda Propastopi Müüdimurdja rubriigist.

Trofimov jagab neid postitusi oma põhikontol, lisaks on ta andnud pärast naasmist intervjuusid nii Eesti meediale kui Kremli propagandakanalitele. Kõigis neis tõstab Trofimov esile samu Eestit ründavaid teemasid.

Kas keegi aitab Trofimovit?

Propastopil tekkis kahtlus, kas Facebookis avaldatud postitused on ikka Trofimovi enda koostatud või on tal abilisi Eesti-vastaste seisukohtade väljendamisel. Kahtluse alus on põhjalikult läbi töötatud materjal, faktide ja andmete valdamine, suhteliselt mahukate postituste seeria avaldamine inglise keeles mõne päeva jooksul. Tekstide juurde on koostatud ka infograafika, mille teostamise võimekust Trofimovi varasemad postitused ei näita.

Ühele seosele viitab postituste juures avaldatud foto kaevurist, mida on kasutanud hiljuti oma Ida-Virumaast rääkivate lugude illustratsioonina Kremli propagandakanal Eestis Baltnews. Foto autoriks on märgitud Sputnik /Aleksei Danitšev, Venemaa RIA Novosti fotograaf. Tõsi küll, sama fotot on kasutatud varem ilma viiteta autorile ka teistes väljaannetes.

