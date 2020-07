Peaminister on kasutanud riigilaenu investeeringute planeerimisel 15 majanduseksperdi nõu, kelle seast Eesti panga endine president Ardo Hansson on juba välja tulnud prognoosiga, et tahes-tahtmata näeme mõne aja pärast maksutõusu. 80 protsenti riigieelarve kulutustest on fikseeritud. Need on suunatud meditsiini, haridusse, sotsiaal- ja julgeolekuvaldkonda, mis kõik on sellised valdkonnad, kus vähemaks võtmisel hakkab kohe valus, kirjeldas Lillemets. «Ma ei taha olla peaministri nahas septembris, kui hakkavad läbirääkimised uueks eelarveperioodiks,» sõnas Lillemets.