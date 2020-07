Absurdne on süüdistada raha jagajaid või taotlejaid, et nad on lähtunud riigikogu ja ministeeriumite seadustõlgendusest, heitis sotsiaalminister Tanel Kiik rahandusministrile Martin Helmele ette Kuku raadio saates «Nädala tegija». Kogu olukord tõstatus ajal, kui nii rahandus-, sotsiaal- kui ka peaminister olid korraga puhkusel, ehkki viimati suhtles Martin Helme Kiigega sellel teemal veebruaris.

Kiik sõnas, et tema jaoks on peamiseks murekohaks lahenduse viibimine. «Ükski selline vaidlus või konflikt pole ühegi poliitiku jaoks erakordne või enneolematu. Antud juhul on oluline see, et lahendus saabuks võimalikult kiiresti, sest see puudutab mitmeid organisatsioone ja inimesi, kellel süüd ühel või teisel kujul ei ole,» ütles minister.