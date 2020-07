«Kui siseminister Mart Helme oli puhkusel, siis rahandusminister Martin Helme, kes teda asendas, kutsus enda juurde politseiameti peadirektori ja ütles, et kirjuta lahkumisavaldus. See on üsna samamoodi lavastatud – kui rahandusminister Martin Helme on puhkusel, siis IT-minister Raul Siem saadab kirja ja ütleb, et ärge rahastage,» kirjeldas Muuli.