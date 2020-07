Peaministri huvist suunata laenuraha kohalike omavalitsuste toetamiseks saab järeldada, et rahasüstide tegemisel on poliitikud kannustatud kohalike omavalitsuste valimistest ning tahavad selle jaoks hakata auke lappima, hindasid Postimehe ajakirjanikud Anna Põld ja Herman Kelomees Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega».

Riigi laenuraha kasutamise osas on välja käidud erinevaid mõtteid, selgitas Postimehe ajakirjanik Anna Põld. Ühe võimalusena läheb laen riigi negatiivse rahavoo katteks ehk kriisist tekitatud eelarvemiinuse tasakaalustamiseks. Sellele lisaks on investeeringud, mis võiksid tuua pikaajalist kasu. Näiteks haridus- ja teadusrahastuste tõstmine või e-riigi lahenduste arendamine, et leida kohti, kus rahasüst võiks innovatiivsust juurde tuua, hindas Põld. Poliitikud ise on toonud välja ka teede ja infastruktuuriobjektide ehitamist.