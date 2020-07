Seoses koolide taasavamise debatiga USAs väitis Texase senaator John Cornyn: «Alla 20-aastaseid ei ole koroonaviirusesse surnud. Me ei tea tänaseni, kas lapsed saavad viirusesse nakatuda ja seda edasi kanda». Väite näol on tegemist ühe variandiga laiemast koroonateooriate perekonnast, mis peab noori immuunseks ühiskonnagrupiks.

PolitiFacti faktikontroll lükkas senaatori väite ümber, tuues välja, et Ameerika Ühendriikides on kohaliku terviseameti andmetel 6 protsenti kõigist nakatunutest 17-aastased või nooremad. USA-s, kus praegu kokku lausa 3,4 miljonit nakatunut, teeb see kokku paarsada tuhat alaealist nakatunut.