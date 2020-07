Kolmandate riikide välisõpilased on Eestis võrdlemisi uus nähtus ja pikaajaliste trendide kohta andmed veel puuduvad. Ent viimaste aastate andmed näitavad, et üle poole õpilastest taotlevad muul või teisel põhjusel peale õpingute lõpetamist elamisluba.

«Kokku on viimase viie aastaga Eestisse õpingute sildi all saabunud tuhandeid, täpsemalt üle 6500 inimese ainuüksi kolmandatest riikidest. Lisaks peab arvestama, et õpingutega seoses elamisloa saanutel on olnud võimalus järele tuua ka oma pereliikmed.»

Pohlaku sõnul on probleemiks see, et kolmandatest riikidest tulenev pereränne on suurenenud ja üliõpilased on grupp, kes võivad endaga pered kaasa tuua ja nii luua «võõrpäritolu elanikega suletud kogukondi või kvartaleid».