Novembris Ühendriikide presidendivalimistel vastamisi minevatele Donald Trumpile ja Joe Bidenile ennustavad küsitlused vastakaid tulemusi. The Economist annab Bideni võiduvõimaluseks üle 90 protsendi, sama kindlalt lubab Trumpile võitu poliitikateadlase Helmut Norpothi välja töötatud the Primary Model, mis on saja aasta jooksul 27 valimistest täppi pannud 25 korral.