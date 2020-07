EKRE idee luua oma telekanal on selgelt pärit Ameerika Ühendriikidest, märkis ajakirjanik Urmas Jaagant Kuku raadio saates «Keskpäevatund». See on üks reast meetoditest, mis USAst on avaliku debati kujundamiseks üle võetud ning mida Jaaganti jaoks pisut üllatuslikult on siin väga hästi rakendatavad.

Telekanali puhul on ilmselt eeskuju võetud ka Tallinna televisioonist, mille mõju Edgar Savisaare aegsele Keskerakonna valijaskonnale ei maksa alahinnata. Tallinna TV-l oli oma osa tolleaegsetes valimistulemustes ning ilmselt EKRE loodab nüüd sama, ütles Jaagant. Küsimuseks on siiski, kas televisioon meediakanalina ei ole kaotamas oma mõju sotsiaalmeediale, kus EKRE on niikuinii tugevalt esindatud. Telekanali tegemine on väga kulukas, kuigi tuleb tunnistada, et EKRE on parteidest kõige paremas majanduslikus seisus erakond, arutles Jaagant. Ära ei tasu siiski unustada, et nende minister istub rahandusministeeriumis.