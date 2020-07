«Mind aga hämmastas palju rohkem see, kuidas kõigepealt ütlesid nii Mart kui Martin Helme oma koalitsioonikaaslaste kohta avalikult väga halvasti. Siis aga läksid rõõmsa näoga esmaspäeval koalitsioonipartneritega kokku saama, tunnistades ise küll, et neile vaatasid vastu hapud näod. Aga Martin Helme ütles, et ega seda ei maksa südamesse võtta, see oli suur šõu, mida me tegime. Kui ühte erakonda ja selle juhte ei pea tõsiselt võtma erakonna kongressil, mis peaks olema kõige olulisem sündmus erakonna jaoks, siis millal veel peab neid tõsiselt võtma,» imestas Riikoja.