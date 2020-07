Septembris Lõuna-Eestis toimuvatel autoralli MM-etapi võistlustel on plaanis viia nakatumisriskid miinimumini. Rally Estonia fikseerib veel terviseametiga külastajate piirmäära, ent raja äärde peaksid tulema ennekõike need inimesed, kellele ralli on õhk ja vesi, ütles MM-etapi üks peakorraldaja Tarmo Hõbe Kuku raadio saates «Nädala tegija».

Hõbe ütles, et nälg uute võistluste järele on kogu automaailmas väga suur: sõitjad tahavad sõita ja publik tahab elamusi. Ta usub, et kõik maailma tippsõitjad on Rally Estonial stardis.