Uued Uudised nimelt avaldas pärast EKRE uue juhatuse valimist järgneva väite: «Tähelepanuväärne on see, et kui kallutatud ja sageli valelik peavoolumeedia tavatseb rääkida EKREst kui naistevaenulikust erakonnast, siis juhatusse kuulub 11 liikmest viis naisterahvast. Teistel erakondadel pole sellist asja ette näidata.»

EKRE kriitika alla sattunud faktikontroll tõi välja, et tegelikult on sotsidel ja Keskerakonnal juhatuses suurem naiste protsent. Portaali vastureaktsioon: «Uute Uudiste faktikontroll peab kahetsusega Delfi faktikontrolli otsuse («vale») kummutama, sest «teiste» alla liigituvad kahtlemata need kaks erakonda, kes EKRE järel on, samas osutame, et jutt käis ikkagi konkreetselt juhatuse valimistest, kus valiti 5 naist ja kuus meest ning sel juhul jagaks EKRE sotsidega esikohta. Seega on Uute Uudiste otsus: Delfi valetas järjekordselt!»