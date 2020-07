Türgi kohus otsustab homme, kas Istanbulis asuva Hagia Sophia muutmine muuseumiks 1934. aastal oli ikka seaduspärane. Kui ei, on oodata pühakoja muutmist tagasi mošeeks, ehkki hoone ehitati 6. sajandil kristliku kirikuna. See on juba teine otsus, mida kohus peab Hagia Sophia kohta tegema, sest varasemalt võetud seisukoht – et tegemist on poliitilise, mitte õigusliku küsimusega – ei sobinud Türgi valitsusele.