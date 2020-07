Mitmed uuringud on näidanud, et valeuudised levivad tõest kiiremini ja kaugemale. Sellele aitab kaasa libauudiste skandaalne sisu ja sotsiaalmeedia klikke otsivad algoritmid.

Oxfordi Interneti Instituut uuris koroonaviiruse kohta levivaid uudiseid prantuse-, saksa- ja hispaaniakeelses sotsiaalmeedias ning leidis, et Russia Today ja Sputniku artiklid levisid peavoolumeedia omadest kiiremini. Propagandakanalite kirjutised said hispaaniakeelses sotsiaalmeedias 16 korda rohkem jagamisi või kommentaare kui peavoolumeedia info. Prantsusmaal tekitasid taolised artiklid viis korda rohkem sotsiaalmeediakaja. See omakorda soosis libauudiste kiiremat levikut, sest Facebooki algoritm tõstab suure kommentaaride ja jagamiste hulgaga uudiseid rohkemate inimeste infovoogude tippu.