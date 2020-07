Tüür tõi välja, et üleskutse duumas lubada Putinil tagasi kandideerida tehti 10. märtsil. See on oluline, sest päev varem algas Haagis kohtuprotsess MH-17 üle. See oli Ida-Ukrainas alla lastud reisilennuk, milles lääneriigid peavad osaliseks Venemaalt toodud relvastust. Putin ise eitab kõiki süüdistusi. «Selle seletuskäigu kohaselt Vladimir Putinile on teada või said teada mingisugused asjaolud, mis võivad viia väga ebasoodsa kohtulahendini Venemaa kui terviku ja tema enda suhtes.»

Riigikogulane Marko Mihkelson ütles, et rahvahääletust saab pidada üheks ajaloo suurimaks pettuseks. On hinnatud, et hääletuskastidesse lisati umbes 26 miljonit võltsitud sedelit, et saavutada režiimile sobiv valimistulemus. «Selle hääletuse puhul ei olnud oluline mitte tulemus ise, sest see oli ette teada, et see kirjutatakse selliseks, nagu ülevalt poolt öeldud oli. Vaid see oli žest näitamaks, et rahvas justkui on Venemaa juhtkonnaga rahul, Putiniga ennekõike, ja annab oma otsusega võimaluse Venemaa praegustel ja tulevastel põlvkondadel elada diktatuuri rüpes,» lausus Mihkelson.