Kui EKRE tahab muutuda peaministriparteiks, peavad nad hääli juurde saama senistelt Keskerakonna ja Isamaa valijatelt ning nendelt inimestelt, kes valimas ei käi, ütles ajakirjanik Urmas Jaagant Kuku raadio saates «Keskpäevatund».

Valijabaasi laiendamiseks on ainus variant muutuda vähem konkreetseks ja kaugeneda maailmavaate tuumast, nagu tegi Reformierakond Andrus Ansipi ajal. Selline taktika on osade EKRE valijate jaoks pehmenemise märgiks, sõnas Jaagant.

Ajakirjanik ja kooliõpetaja Ainar Ruussaar tõi välja, et oma tänases kõnes EKRE kongressil vastandus Mart Helme tugevalt kahele koalitsioonipartnerile. Helme hoiatas Jüri Ratast selle eest, et kui EKREt kuulda ei võeta, siis kahekümne aasta pärast Eestit sellisel kujul ei ole. Eestist saab üks suur Ida-Virumaa. Lisaks hoiatas Helme karmide sõnadega Isamaa esimest Helir-Valdor Seederit selle eest, et Isamaa ei leia oma kohta või ei suuda endale eesmärki seada.

Jaagant märkis, et EKRE juhivahetus ongi kõige ohtlikum Isamaale, sest seni on nad teisest konservatiivsest erakonnast eristunud tasakaalukama väljendusviisiga. Ta küsis, et kui EKRE laiendab end Isamaa mängumaale, siis mis mõte Isamaal üldse on.

Saatejuht Priit Hõbemägi viitas selle peale Seederi intervjuule päevalehes, kus erakonna esimees ise tunnistas, et EKRE ja Isamaa vastandumine on avalikkusele suunatud näitemäng. Olulistes asjades töötavad EKRE ja Isamaa koos.

Mart Helme taandumine EKRE juhi kohalt ei tähenda, et ta hakkab poliitikast lahkuma. Küll aga on Mardi ja Martin Helme vahel erinevusi, ütles Ruussaar. «Mart Helme on natuke teravam. Natuke otsekohesema ütlemisega. Martin on natukene meediakorrektsem. Kui palju see valijaid kaasa aitab tuua, on omaette küsimus.»

Jaagant lisas, et Martin Helme on tipp-poliitikutest üks võimekamaid. «Tundub, et ta on väga osav poliitika tegemises. Kui keegi EKRE eesmärgi [saada peaministriparteiks] suudab ellu viia, siis tõenäoliselt on see just tema,» hindas ta.