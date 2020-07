Enam ei ole jutte, et töötukassa reservid on liiga suured. Töötukassa peab olema valmis nii uute hüvitiste maksmiseks kui ka töö kaotanud inimestele ümberõppe pakkumiseks, ütles töötukassa juht Meelis Paavel Kuku raadio saates «Nädala tegija».

Eks uue alguse leiab alati, vastas Paavel küsimusele, kas on ohtu, et kriisist töö kaotanud inimesed uut suunda ei leiagi. Ta võrdles tänast olukorda eelmise majanduskriisiga, kus kõrghetkel oli üle saja tuhande töötu, aga veel pool aastat tagasi oli Eesti muutunud kõige suurema hõivatusega riigiks Euroopas.

Paavel möönis, et täna on tööturul palju määramatust. Nii mõnigi sektor taastub üsna kiiresti. Isegi hotellinduses on koondamisavaldusi tagasi võetud. Eelkõige loobutakse inimestest, kellel on vähem oskuseid. Nende hulka kuuluvad ka noored, tõi Paavel välja.

Kuigi prognoosid on pisut optimistlikumad kui kevadel, on töötukassa valmis kõige mustemaks stsenaariumiks. Raha peab jätkuma nii hüvitiste maksmiseks kui ka ümberõppe pakkumiseks.

Paavel kutsus üles kõiki inimesi, kelle töösuhe on lõppenud, pöörduma töötukassa poole ümberõppimiste võimaluste uurimiseks. «Täna on hea aeg palgata, ma arvan. Meil endal on käimas mitmed konkursid ning näeme, et neil osaleb palju inimesi. Meil on täna valikut.»