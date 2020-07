Martin Helme saamine EKRE juhiks võib aidata erakonna kuvandit muuta nooruslikumaks ja avatumaks, hindas Isamaa poliitik Kalle Muuli Kuku raadio saates «Muuli ja Riikoja». Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja sõnul on EKRE retoorika ja seisukohad peaministriparteiks saamiseks siiski liiga teravad.

Mart Helme teatas sellel nädalal, et ei kandideeri enam EKRE esimeheks.

«Ma usun, et see muudatus toob Eesti poliitikasse 3-4 aasta perspektiivis päris positiivse liikumise,» ütles Muuli. Martin Helmel on tema sõnul palju nooruslikum ja avatum kuvand.

Riikoja jäi ettevaatlikumaks tulevase juhivahetuse mõjude hindamisel ja sõnas, et ta pole kindel, et EKRE-l sellest sammust on ainult võita. Martin Helme on oma väljendusviisis ümmargusem või vähem reljeefne, kui on seda Mart Helme ning osale EKRE valijaskonnast ei pruugi see istuda, argumenteeris Riikoja.

Saatejuhid võtsid arutluse alla, mida Mart Helme plaanib edasi teha. «Sellest oleks kahju, kui EKRE hakkaks joru ajama, et Mart Helme peaks presidendiks saama. Esiteks on see lootusetu üritus. Teiseks rikub see paljude teiste lootused ära,» sõnas Muuli.

Mart Helme nõrkuseks oli, et ta pole Eesti poliitikasse toonud uusi, säravaid poliitikuid, lisas Muuli. Martin Helme on selles võrdluses osavam poliitik. «Aga kõik eelmised tulijad – Res Publica, 1990ndatel Reformierakond – nendega tuli kaasa päris suur hulk uut jõudu Eesti poliitikasse. Aga praegu seisab Eesti poliitikas vesi nii paigal kui paigal.»