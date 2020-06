Kooselu sõlminud diplomaatide partneritele teiste õiguste andmine kui abikaasadele ei tee inimeste vahel põhimõtteliselt vahet, vaid vaatab juriidilist akti, mida nad on valinud, argumenteeris justiisministeeriumi nõunik Kalle Muuli Kuku raadio saates «Muuli ja Riikoja», miks presidendil ei olnud õigust välisteenistuse seadus välja kuulutamata jätta.

Sellel nädalal jättis president Kersti Kaljulaid välja kuulutamata välisteenistuse seaduse muudatused, põhjendades, et see kohtleb ebavõrdselt abielus ja kooselu sõlminud diplomaatide partnereid sotsiaalsete garantiide tagamisel.

Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja argumenteeris, et president otsus puudutab ainult seda osa, mille järgi põhiseadus ütleb, et kõiki inimesi tuleb kohelda võrdselt. Kui Eestis kehtib ühtemoodi nii abielu kui ka kooseluleping, tuleb emma-kumma valinud inimesi kohelda ühtemoodi. President ei rääkinud sellest, et kompensatsiooniõigused võiksid osaks saada ka elukaaslastele, et ei juhtuks olukorda, kus diplomaadid abielluvad vahetult enne välislähetusse minemist.

«Lõppude lõpuks jõuame tagasi selleni, et poliitikud võiksid ükskord piltikult öeldes munad taskust välja võtta ja kooseluseadusega konkreetsuse majja tuua,» ütles Riikoja. Tema sõnul on selle väga väikese osa ühiskonnast, kes on endale valinud samast soost partneri, tagakiusamine nii eilne päev kui veel olla saab. Need inimesed kannatavad, sest parlamendis pole riigimehelikkust kooseluseaduse küsimuse lahendamiseks, heitis Riikoja ette.

Isegi, kui kooseluseaduse rakendusaktid oleks vastu võetud, ei muudaks see välisteenistuse seaduse vaidlust, ei pidanud Muuli presidendi või Riikoja argumente piisavaks. «Siin ei tehta vahet, kas inimene on niisugune või teistsugune, kas tal on üks jalg või kaks kätt, vaid seatakse sõltuvusse teatud juriidilisest aktist,» ütles Muuli.

Riikoja märkis, et suure osa valitsuskoalitsiooni maailmavaated on pehmelt öeldes kivinenud. Muuli ütles vastu, et see tähendab, et suure osa Eesti inimeste vaated on kivinenud, sest valitsus on rahva poolt valitud riigikogu enamus. Ta küsis, kas nüüd peaks rahva välja vahetama.