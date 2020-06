Rahandusminister Martin Helme (EKRE) avaldas eile arvamust, et president Kersti Kaljulaid tuleks ametist tagandada sellepärast, et ta jättis välja välisteenistuse seaduse, sest see ei käsitlenud kooselupaare võrdsetena abielupaaridega.

Helme väitis, et president on läinud vastuollu põhiseadusega, kui on jätnud välja kuulutamata seaduse mitte seetõttu, et see on põhiseadusega vastuolus, vaid presidendi poliitilise eriarvamuse tõttu.