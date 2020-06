Mai alguses avaldas Bloomberg artikli, mille sõnul on Putini toetusreiting kukkunud madalamale kui kunagi varem. Vene saatkond nõudis Bloombergilt artikli eest vabandust ja väitis, et see levitab eksitavat infot Venemaa ühiskonna väidetava «negatiivse dünaamika» kohta. Saatkonna andmetel on Putini toetusreiting 67,9 protsenti.