Antifa ja USA

Antifa liikumise on pildile tõstnud USAs toimuvad rahutused, mille osaks on saanud ka marodöörlus – vara lõhutakse, põletatakse ning võimuesindajate vastu kasutatakse vägivalda. See on üks osa Antifa liikumise olemusest, mis on saanud eraldi mõiste «black bloc». Balck bloc'i liikmed on riietunud musta ning kannavad näo ees maske. Nende eesmärk on lisaks füüsilise kaose tekitamisele kaitsta protesteerijaid politsei ja natsismi pooldajate eest.