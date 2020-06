Vastuolu, et riigile heldelt dividende maksev RMK on hädas vaatetornide, sildade ja teiste külastusrajatiste remondiga, tekitab imestust: kas RMK ei taha ise või ei luba keskkonnaministeerium loodusharidusele rohkem kulutada?

Kui riik otsustas külastusrajatised haldamiseks RMKle anda, leidsid vastased, et ei ole eetiline loodusharidust rahastada metsa mahavõtmisest saadud tulust. RMK sai loodusrajatised ikka enda kätte, väidetavalt kiirema ja efektiivsema ehitamise-hooldamise huvides.

Nüüd on üle kümne aasta möödas, tornide, sildade ja laudteede remont lonkab edasi. Kui keegi probleemi jutuks võtab, kaitseb RMK end tihti kivi viskamisega vastaste kapsaaeda: «silmakirjalikud» looduskaitsjad süüdistavad RMKd liigses metsaraies, aga samal ajal tahavad, et loodustaristu kiiremini korda tehtaks. Nagu peaks RMK ühelt poolt hoogsamalt metsa maha võtma, et teiselt poolt vaatetornidest loodust imetleda saaks.