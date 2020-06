Kuidas olemislõhe avaldub, kuidas see meid mõjutab, missuguseid valikuid meile peale surub, see on psühholoogiliselt huvitav. Meis kõigis ja meist igaühe ümber võib olla mõni olemislõhe. Ehk on seda asja lihtsam mõista mõnede näidete najal ja seejärel võime teha olemislõhe kohta mõned üldistused.