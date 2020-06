Keskerakond sipleb 50 000 euro annetuse osas aina suuremas supis. Ei ole usutav, et selliseid summasid annetatakse ilma eelneva kokkuleppeta, ütles ajakirjanik Urmas Jaagant Kuku raadio saates «Keskpäevatund». Näib, et annetuse eest soovitakse saada Tallinna linnalt vastutulekut Hipodroomi kinnisvaraarendajatele, sõnas saatejuht Priit Hõbemägi.

Jaagant möönis, et jaanuaris Keskerakonnale tehtud 50 000 euro suurune annetus näib nii ebaloogiline ja skeemi mõttes labane, et võib olla asjad ongi nii, nagu asjaosalised seda näitavad. Siiski näib sellel nädalal tehtud ühisavaldus, kus annetaja Jana-Helen Juhaste ja tema eksabikaasa Martin Künnap kinnitavad raha päritolu, Jaaganti sõnul välja kui kaitsetaktika.

Ta lisas, et Keskerakonna pressikonverents rahaskandaali kohta vastuste andmiseks oli harali ning ühist sõnumit kõlama ei jäänud. Ei minister Mailis Reps ega peasekretär Mihhail Korb ei osanud peast öelda kuupäevi, millal nad kellega suhtlesid või kokkuleppeid tegi. Võis aga ju oodata, et sellised küsimused tulevad. «Kuidagi kohmakas näeb see kõik välja,» ütles Jaagant.

Priit Hõbemägi sõnas, et kogu loos puudub usutavus. Skemaatiliselt võib olla võimalik, et üks lapsevanem solvub, et tema eks-abikaasa laste kasvatamises ei osale ning otsustab lõpuks raha saades mehele ninanipsu mängida ning selle summa hoopis erakonnale annetada. Usutavust ei ole Hõbemäe sõnul seetõttu, et lahkel annetajal Juhastel ei ole endal mingeid sissetulekuid. Jutt sellest, et raha tuli mujalt, ilmus alles siis, kui ajakirjandus hakkas kahtlusi tõstatama. Eesti Ekspress vaatas läbi endise elukaaslase ärid ning jõudis tulemusele, et ka Künnapi ärid ei ole nii hästi läinud, et tal oleks 50 000 lihtsalt võtta ja edasi saata.

Selgus, et Künnap on seotud suurtes segadustes sipleva kinnisvaraarendusega, mis peaks kerkima Tallinnas Hipodroomi territooriumile. «Sellest hetkest alates omandas Keskerakonna rahastuse lugu hoopis uued vindid, sest tekkis hüpotees, et Keskerakonnale raha kinkimisega sooviti saavutada Tallinna linnalt mingisugust vastutulekut kinnisvaraarendajatele,» ütles Hõbemögi.

Jaagant tõi välja, et erakondade annetustega kursis olevad inimesed ütlevad, et pole võimalik, et sellise rahasumma osas pole olnud varem mingit kokkulepet annetamiseks. «Need asjad ei käi niimoodi, et keegi annetab erakonnale raha, kannab selle üle ja siis läheb istub kellegagi maha ning esitab paberi, et nüüd ma tahaksin saada seda, teist või kolmandat. See ei käi kunagi niipidi. Kui see käib, siis see käib teistpidi,» selgitas Jaagant.