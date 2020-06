Eelmise olümpiakomitee juhtimise perioodi kohta ütles Sõõrumaa, et suures pildis on ta rahul sellega, et oli hea aeg ning üheski valdkonnas ei olnud praktiliselt tagasiminekut. Ta märkis, et kuna suurem osa treenerite palgasüsteemist oli muudetud töölepingupõhiseks, olid nad koroonakriisi ajal üldse abikõlbulikud. «Kui taoline kriis oleks juhtunud neli aastat tagasi, oleks 2/3 treeneritest olnud toetuseta,» ütles ta.

Tulevikust mõeldes ütles Sõõrumaa, et sporditegevusi saab jagada kolmeks. Püramiidi alumien osa on liikumisharrastuste kujundamine kogu rahva seas, mille jaoks on täiendavalt plaanitud järgmise 10 aasta jooksul 10-15 miljonit eurot. Teine, kõige suurem osa on koolinoored, kelle seast täna umbes 50% ei spordi üldse. Teisest poolest arvestatav hulk ei liigu piisavalt, nii et ka selle osaga tuleb tegeleda. Koolinoorte spordi toetuseks on järgmise 10-15 aasta jooksul planeeritud 50-70 miljonit eurot. See eeldab ka lisaks vähemalt paartuhat pedagoogilise haridusega õpetajat ja treenerit, nii et ootamas on suur töö, möönis Sõõrumaa.