Jaataval poolel väidelnud Jürgen Ligi alustab oma sõnavõttu teemal «Kas valitsus pingutas koroonakriisis üle» öeldes, et kriisi ajal kehtestatud piirangute üle ta hinnanguid ei annaks, kuid selgelt jättis soovida kriisiaegne kommunikatsioon. Ligi toob nii avasõnavõtus kui väitluse jooksul hulgaliselt näiteid, mis ilmestavad tema poolt tõstatatud kommunikatsiooniprobleemi – maskide kasutamine, segadus kriisi pikendamisega, koolide sulgemisega, hanerasva kasutamisega jne. Ligi sõnul ei puuduta küsimus valitsuse tegevusest pelgalt viiruse vastu võitlust, vaid tegemist on mitmekesise probleemiga, kus sõnumite seadmine on väga oluline komponent. Siinkohal oleks Tanel Kiik võinud jõulisemalt kahtluse alla seada seda, kas selline tõlgendus teemas sõnastatud väitest oli aus. Nõnda oleks võib-olla juba väitluse alguses jõutud just lõpuosas ajapuuduse tõttu poolikuks jäänud aruteluni, mis puudutas konkreetseid meetmeid.