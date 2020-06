Mai lõpus esines Venemaa president Vladimir Putini suure väljaütlemisega: koroonaviiruse leviku tipp on juba läbitud, aeg on valmistuda suureks sõjaväe paraadiks. Peale tema sõnu hakati liikumispiiranguid nõrgestama. Rahvas läks tagasi tööle ja massikogunemiste keelud võeti järk-järgult maha. Eelnevalt ära jäetud võidupüha paraad, mis tähistab 75 aastat Teise maailmasõja lõpust, liigutatati 24. juunile. Kuu aega peale seda toimub surematu polgu marss, mille raames kõnnivad tänavatel tuhanded inimesed sõjas hukkunud pereliikmete fotodega. Kas Putini väljaütlemine – et tervisekriisi tipp on möödas – on tõene?