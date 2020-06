Eesti meediaettevõtted ootavad, et siinsel turul oleks õiglased konkurentsitingimused. On probleem, kui siinsed väljaanded maksavad reklaami näitamise eest 25 miljonit eurot maksu, ent välismaised teevad seda kordades vähem, ütles Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses».

Eesti reklaamiturg on kogumahus vähemalt 100 miljonit eurot, märkis Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu. Samasse suurusjärku hinnatakse reklaamiraha hulk, mida välismaised tehnoloogiahiiud – Amazon, Facebook, Google ja teised – Eestist välja viivad. Rüütsalu tõi välja, et probleemiks on, et kui Eesti meediaettevõtted maksavad reklaami näitamise eest umbes 26 miljonit eurot riigile maksudeks, siis tehnoloogiaplatvormid tasuvad aastas 5,8 miljonit.

Need on reklaamid, mida kuvatakse Eesti residentidele, ent need võivad olla tellitud kogu maailmast. Niimoodi teenivad digiplatvormid siinsete inimeste pealt tulu.

See toob kaasa olukorra, kus turul on erinevad konkurentsitingimused. Eesti meediaettevõtete liit on arutanud, et kui välismaised korporatsioonid oleks maksustatud õiglaselt, peaksid nad maksma siinsel turul viibimise eest 10-25 miljonit eurot.

Lahenduseks soovitab meedialiit digimaksu, mis maksustaks ettevõtteid õiglaselt mahus, kui palju nad on Eesti elanikele reklaame näidanud, ütles Rüütsalu.

Euroopa kontekstis tundub, et kuigi Euroopa Liidu komisjon on olnud digimaksu poolt, siis ühise otsuse tegemine ikkagi venib, tõi välja endine ajakirjanik Väino Koorberg. Küll aga on kümmekond riiki hakanud ise digimaksu kehtestama ning seal see töötab. Eesti aga on tagumistes ridades, ütles Koorberg. Lähiajal on kaasa tulnud Austria ja Itaalia ning 2020. aasta jooksul plaanib jõustada Hispaania. Ent kõigil on klausel juures: juhul, kui ei tule ühtset lahendust Euroopas või maailmas, täiendas Rüütsalu.