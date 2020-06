1. juunil ilmus Õhtulehes rahvastikuminister Riina Solmani artikkel « Perepilet hõlmaku kõiki alaealisi lapsi », mis algab: «Uuringud näitavad, et üle poole Eesti naistest peavad ideaaliks vähemalt kolme last peres.»

Naiste suhtumine lastesaamisse võeti luubi alla 2014. aasta Tartu Ülikooli uuringus «Eesti naiste tervis 2014», milles naiste seksuaalkäitumist, -tervist ja -harjumusi põhjalikult analüüsiti. Uuringuküsimustele vastas 2413 naist vanuses 16-44. 46 protsenti vastanud naistest pidas ideaalseks kolme last perekonnas. Nelja või enamat last pidas parimaks arvuks 8 protsenti vastanutest. Kokku näeb vähemalt kolme last ideaalina 54 protsenti naistest. Samale uuringule viitas ka Riina Solman vastuses Postimehele.