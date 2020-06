Rail Baltica esimese viadukti nurgakivi asetamine. Pildil Taavi Aas, Riia Sillave, Jüri Ratas, Henrik Hololei, Kari Kauniskangas, Siim Kallas. Tallinn, 28.11.2019 FOTO: Mihkel Maripuu

8. mail ilmus Postimehes Siim Kallase artikkel «Rail Balticut on vaja», milles esitatud mõnele väitele teeme nõudliku lugeja palvel faktikontrolli.

VÄIDE 1: «Rail Baltic tuleb laiusega 1435 mm, sest Euroopa otsustas, et kogu tema raudteevõrk peab olema selle laiusega. Ka Hispaanias näiteks, kus vana võrgu laius on 1600 mm.» Tegemist on parandatud väitega, algses Kallase tekstis oli plaanitava laiuse kohta teistsugune number.

KONTROLL: Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse tehnilise määruse (EL 1299/2014 artikkel 2) järgi on Euroopas viis nominaalset rööpmelaiust (1435 mm, 1520 mm, 1524 mm, 1600 mm ja 1668 mm). Otsust ühe konkreetse laiuse rakendamiseks üle Euroopa pole vastu võetud. Tulenevalt üleeuroopalist transpordivõrku käsitavast määrusest on aga üheks eesmärgiks raudteevõrkude koostalitlusvõime tõhustamine innovatiivsete lahenduste abil, mille eesmärk on parandada ühilduvust süsteemide vahel, näiteks pardaseadmete ja mitme rööpmelaiusega raudtee vahel. Seega poleks ühe standardi kehtestamine ka otstarbekas, kui erinevaid laiuseid on võimalik ühildada muude tehniliste lahenduste abil – näiteks rongid, mis saavad muuta oma teljevahet.

Väide on ebatäpne, sest kogu Euroopa raudtee samale laiusele viimise eesmärki ei ole. Siiski on isegi Hispaanias ehitatud enamus kiirraudteedest alates esimesena 1992. aastal valminud Madridi-Sevilla trassist laiusega 1435 mm.

VÄIDE 2: «Euroopa Liit annab meile raudtee ehitamiseks miljardi.»

KONTROLL: Praegu on Rail Balticu projekti jaoks EL eraldanud 1,4 miljardit eurot käimasoleva (2014-2020) 7-aastase rahastusperioodi peale. Rail Balticu ametlikult kodulehel on kirjas: «Praeguseks on Balti riigid ja RB Rail AS saanud Rail Balticu ehitamiseks kolm korda Euroopa ühendamise rahastult toetust, allkirjastatud on toetuskokkulepped koguväärtuses 824 miljonit eurot.» 824 miljonist Eestile on sealt määratud 235, ülejäänud osa jaguneb Läti ja Leedu vahel.

Väide on pigem tõene, kuigi allkirjastatud kokkulepeteni on veel 176 miljonit minna.

VÄIDE 3: «Üle-Euroopaliste maanteede arendamiseks Euroopa Liit raha ei eralda. Raha saab küll Mäo risti ehitamiseks, aga mitte Tallinn-Riia ühenduse parandamiseks.»

KONTROLL: Üleeuroopalisi taristuprojekte rahastatakse CEF (Connecting Europe Facility) rahastusmeetmest, kust tuleb ka Rail Balticu projekti rahastuse lõviosa.

Samast meetmest on Leedu saanud tõepoolest raha Via Baltica maantee ühe osa (Paneviežise ümbersõidu) rajamiseks. Küll aga käib CEF vahenditest projektide rahastamine suuresti nende seatud prioriteetsuse astmete järgi, ning maanteed on prioriteetide nimekirjas pidevalt madalamal kui raud- ja veeteed. Kolmekümne prioriteetse projekti seas on Rail Baltic välja toodud, teisi Balti riikidega seotud projekte (sh maanteed) seal ei ole.