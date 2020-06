Rahvusringhäälingu suvepuhkusele minek toimub üha varem: kui enne prooviti kuni jaanipäevani originaalsaateid teha, siis nüüd algab korduste, kokkuvõtete ja Eurovisiooni ajastu lume minekuga, kritiseerisid Rein Lang ja Väino Koorberg Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses». Ressursipuudust ei saa pika suvepuhkuse põhjenduseks pidada, sest Langi hinnangul on ERRil rohkem probleeme ressursi kasutamise kui selle puudumisega.

Koorberg mõtiskles, et nad on juba mitu nädalat rääkinud sellest, et valimistel valitud inimesed pole ajakirjanduses sõna saanud oma plaanide ja ideede tutvustamiseks ning tegude põhjendamiseks. «Kus neil saaks olla parem areen kui rahvusringhäälingu eetris? Aga rahvusringhääling teatab, et eriolukord on läbi. «Esimene stuudio» teeb kuni jaanipäevani kangelasliku pingutuse: ilmub igal esmaspäeval korraks eetrisse. Ja see ongi suhteliselt kõik,» heitis Koorberg ette ning küsis, kuhu jääb siis avalik-ühiskondlik debatt ning kas seda ei asenda lõpuks ERRi lõbukanal.

«Algab korduste ajastu,» ütles Lang. Ta kirjeldas, kuidas ta oli pühapäeva hommikul kohvi juues saanud põhjaliku ülevaate, milliseid sügistöid tuleb aias tegema hakata. Selgus, et tegemist oli eelmisel sügisel eetris olnud aiandussaatega. «Ma ei ole kunagi aru saanud tohutust puhkuseperioodist, mis nihkub aina rohkem ja rohkem lume äramineku aega,» sõnas Lang.

Kui varem prooviti kuni jaanipäevani originaalsaateid toota, siis nüüd nihkub ETVs puhkusele minek juba mai lõppu, kirjeldas Lang. Selle asemel tulevad kokkuvõtted, kordused ning Eurovisioon uksest ja aknast sisse.

Koorberg lisas, et meil on majanduses hädad ning nii valitsuse kui Euroopa Liidu ees mitmed keerulised otsused, mida tuleks arutada ja selgitada. «Minu meelest ERR paljuski on loodud selleks, et ta hoiaks silma peal, et suvevaikuses, kui me kõik laulame ja Eesti mängu mängime, Eesti vabariiki ära ei kaaperdataks. Kuidas me seda kolmekuist puhkust saaksime põhjendada?»