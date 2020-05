«Meie meediaruumi on täitnud paljuski eksperdid ja teadlased, mis mõnes mõttes on väga hea, aga ma tahaks teada, mida arvavad need, keda me oleme valinud,» ütles Lang. Tema meelest on koomiline, kui Eesti Ekspress on käivitanud terve rubriigi poliitikutelt küsimuste esitamiseks, ent selle sisu jääb üksnes meelelahutuslikuks. «On mingid küsimused, à la kas te olete hommikuse konjakijoomise juba järele jätnud...»