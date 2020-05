Tegemist on paradoksaalse olukorraga, sest ühest küljest Eesti elanikkond vananeb, kuid teisalt ei ole tööandjad harjunud sellega, et tööletulijad võiks olla neist endast vanemad, mõtiskles Aimar. Ta möönis, et ka eakad on jäänud kinni 1990. aastate mõtteviisi, et 40-aastane on vana ning 50-aastane peaks jääma pensionit ootama. «Need ajad on ammu möödas, aga hoiakud on alles,» ütles Aimar.