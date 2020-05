Ajakirjandusõppejõud Priit Hõbemägi kritiseeris Kuku raadio saates «Keskpäevatund», et tema arusaama järgi ütleb riigikontrolli raport riigieelarve tasakaalust, et avalikkusele pole antud selget ülevaadet, milliseid ressursse on valitsus ära kulutanud.

Eelarve puudujääk oli viimasel kahel aastal plaanitust üle 200 miljoni euro suurem, seda hoolimata eelarvenõukogu korduvatest hoiatustest ja kiirest majanduskasvust – see juhtus ajal, kui maksutulu kasvas keskmiselt üheksa protsenti aastas, selgub riigikontrolli ülevaatest.

Eelarve puudujääkides on mitu aspekti, arutles ettevõtja Heldur Meerits. Üks aspekt on kulude ja tulude planeerimine, teine see, miks eelarvega miinusesse pidi minema. Esimese puhul on näha, et tulud planeeriti suuremana, kui nad tegelikult tulevad. Lisaks on üllatust põhjustanud see, et eelarve kulutab rohkem raha, kui tegelikult on ette nähtud. «Kui riigieelarvest kulub 200 miljonit planeeritust rohkem, siis on midagi valesti,» ütles Meerits.

Teine pool on eelarve miinus ajal, kui tulud kasvavad kuni 9 protsenti aastas. Meerits küsib, mis saab eelarvest järgmisel aastal, kui kooronakriisi tõttu on oodata tulude vähenemist.

Ajakirjanik Urmas Jaagant sõnas, et kummaline on lugeda, kuidas peaminister Jüri Ratas õigustab, et teadlikult üle kulutatud ei ole. Kes siis teine kui peaminister peaks riigi rahaasjade kohta teada, küsis ta retooriliselt. «Kuidas selline asi kogemata juhtub?» ütles Jaagant. Tema hinnangul peaks valitsus selgelt välja ütlema, kui nende lähenemine ongi, et rohkem kulutada ja laenu võtta on aktsepteeritav.

Meerits tõi välja, et riigi eelarve puudujäägi ja ülekulutamise numbreid hoiti enne valimisi kinni. «Need tulid välja alles pärast riigikogu valimisi. Öelda, et kõik on täitsa kogemata juhtunud, me vaevalt saame,» heitis ta ette.

Jaagant lisas, et ka uus koalitsioonipartner EKRE ei teadnud tegelikku rahaseisu ning see tabas neid halva üllatusena. Pole teada, kas Keskerakonna ministrid olid kursis eelarve puudujäägiga. Kindlasti on võimalik info kinni hoidmist tehniliste nüanssidega ära põhjendada, mõtiskles Jaagant, ent see ei jäta muljet, et valitsus teab väga hästi, mida nad teevad.

Hõbemägi märkis, et kinni hoidmise sõnastuse kasutamine Jaaganti ja Meeritsa poolt on väga leebe. «Kui ma oleks ajakirjanik, kes töötab sellises uudistekanalis nagu Uued Uudised, siis ma ei räägiks midagi kinni hoidmisest. Ma kirjutaks kohe, et varjati räigelt avalikkuse eest rämedat ülekulutamist. Ütleks nii, et see ei ole mitte kinni hoidmine, vaid see on salastatamine. Need on andmed, mis kuuluvad avalikkusele, nendest oleks pidanud rääkima ja oleksime pidanud ammu teadma.»