Eestis ega üheski Põhjamaas ei läinud olukord kordagi nii hulluks, et hirm oleks kaua kesta saanud – vastupidiselt Ecuadorile või teistele Ladina-Ameerika maadele, kus arstid käskisid inimestel mustalt turult oma lähedaste jaoks hapnikuballoone hankida, kus ärakoristamata surnukehad korterites päevade kaupa lagunesid ja omaksed kirstudega surnuaedasid ummistasid, sest riigi tervise- ning kommunaalsüsteem olid hoobilt kokku kukkunud. Eestis polnud isegi sellist olukorda nagu Saksamaal, kus ajalehtede kultuurilehekülgi hakati ära närima massiliselt kasvanud surmakuulutuste eest, mis reklaamitulude kadumise tõttu olid muutunud õlekõrreks tormisel merel. Kui ka Eestis oleks juhtunud nii, et kirstud on Rahumäe või Raadi kalmistu värava ees virnades, sest hauakaevajaid lihtsalt ei piisa, või nõutud pistis haigla peaarstile on liiga suur ning päevaleht krõbiseb nagu Riigi Teataja täis surmakuulutusi, näeks Eesti hoopis teistsugune välja kui praegu.