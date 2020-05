Lubi täiendas, et e-residendid on praeguseks Eestis asutanud üle 10 000 ettevõtte. Kui arvestada, et see on umbes 10 protsenti kõikidest Eestis registreeritud ettevõtetest, siis see on oluline ka makromajanduslikus vaates, rõhutas asekantsler. Tema hinnangul kasutavad e-residentsust praegu veel põhiliselt digitaalsed nomaadid või pioneerid, kes huvituvad uutest võimalustest. Programmi peamiseks väljakutseks on aga see, kuidas traditsioonilised ettevõtted tuua e-võimaluste usku, sest need võiksid Eesti eelarvesse kümnete miljonite asemel panustada sadades miljonites ja miljardites eurodes.