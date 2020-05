Eesti Raudtee nõukogu otsus endale kriisiajal hea töö eest preemiat määrata näitab, et selle liikmetel puudus reaalsustaju ümberringi toimuvast, ütles Priit Hõbemägi Kuku raadio saates «Keskpäevatund». Ainar Ruussaar kirjeldas majandusminister Taavi Aasa otsust selle peale kogu nõukogu tagasi kutsuda kui lihtsat võimalust valijate südameid võita.

Majandusminister Taavi Aas kutsus tagasi Eesti Raudtee nõukogu, mis maksis endale kriisiajal 2,5 kuupalka preemiaks, kuigi firmal majandustulemused on juba pikka aega alla käinud.

«Üsna värvikas käik,» kirjeldas saatejuht Priit Hõbemägi nõukogu käitumist. Ta märkis siiski ära, et üks nõukogu liige, suurtööstur Enn Veskimägi oli sel ajal koroonatõve tõttu haiglas ning ei ole seetõttu nõukogu sammuga otseselt seotud. Preemiat talle siiski määrati ning seetõttu on ka Veskimägi seotud.

«See on muidugi täielik jama, mis näitab seda, et on olemas kohti, kus inimestel puudub reaalsustaju. Nad ei saa aru, mis ümberringi toimub,» hurjutas Hõbemägi. «Kui meil on koroonakriis, asjad lähevad halvasti, raudteel ka midagi vedada ei olegi, siis mehed võtavad kätte ja määravad endale hea töö eest preemiat. See on imelik.»

Äripäeva ajakirjanik Urmas Jaagant tõi välja, et loos on tema jaoks kaks üllatavat seika. Esiteks see, et üldse otsustati juhtidele preemia määrata. Võimalik, et selle otsuse taga olid mõned varasemad kokkulepped, oletas Jaagant. Teiseks aga ei oleks ta osanud oodata nii jõulist käiku Taavi Aasalt.

Valija võitmiseks on see väga tark ja lihtne käik, mõtiskles Kohtla-Järve riigigümnaasiumi õpetaja Ainar Ruussaar. «Väga ilus võimalus võita valijate südameid läbi selle, et tänasel päeval preemiaid ei maksta. Kui enamus inimesi kaotab oma palgas 25-30%, kaotab töö, siis poliitikune peaks olema tõeline totrus mitte öelda, et preemiaid ei maksta. Puhas valija hääl,» kirjeldas Ruussaar.