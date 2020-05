Kuigi Eesti ajakirjanduses on ilmunud säärane väide, ei ole tõendeid sellest, justkui näidataks seitsmekordse vormel-1 maailmameistri elust ja karjäärist kõnelevas dokumentaalfilmis Michael Schumacherist sellised kaadreid, mis on üles võetud pärast temaga 2013. aastal toimunud suusaõnnetust.

Schumacheri mänedžer Sabine Kehm on Benettoni ja Ferrari roolis tiitlied võitnud piloodi privaatsust kiivalt kaitsnud, põhjendades, et selline olnuks mehe enda soov. Mitmed väljaanded on tsiteerinud Kehmi selgitust selle kohta, mis filmis sisalduma saab: «See näitab kompromissitut võidusõitjat, ambitsioonikat noort meest, pragmaatilist mehaanikut ning enesekindlat meeskonamängijat ja pereinimest. Loo osaks on tema vormel-1 karjääri tipphetked, tema sportlikud tõusud ja mõõnad ning seni nägemata arhiivkaadrid.»