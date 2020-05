Suur osa kriisijärgsetest majandusmuredest tekibki sellest, et inimesed tahavad kriisi jooksul hakata toimivaid süsteeme ümber korraldama ning muudavad majanduspoliitika kõvasti konservatiivsemaks, ütles ökonomist Kaspar Oja Kuku raadio saates «Poliitikaguru».

Täna on see probleem akuutne välistööjõule tuginevates majandussektorites. Põllumajandussektor on näiteks välja toonud, et ajutist tööjõudu on neil sellel aastal vaja 5000 inimest, sellel suvel juba 2000.

Põllumajandusministri Arvo Alleri üleskutse lapsed põllule saata näitab, et ta saab aru, et tööjõupuudus põllumajandusektoris hooajatööde tegemiseks on probleem, mõtiskles Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja. Laiemalt on see tema hinnangul aga jälle näide sellest, kuidas me kipume kriisi ajal mõtlema, et nüüd on maailm muutunud. «Suurem osa igasugu jamasid, mis tulevad peale kriisi, me saamegi sellega kaela, et muudame majanduspoliitika kõvasti konservatiivsemaks ja piirame majandusvabadust,» ütles Oja.

Majandusliberaal ütleks, et ära piira seda, mis toimib, mõtiskles Oja. Praktiline põhjus võõrtööjõu lubamiseks on Eesti põllumajandusettevõtete konkurentsivõime säilimine võrreldes Euroopa firmadega, mis tohivad tööjõudu sisse tuua.

Hooajaliste võõrtööliste kasutamine on Eesti majanduse edu näitajaks, sõnas ettevõtja Tõnu Runnel. Eesti on meilegi nähtamatult jõudnud arenenud Euroopa riikide hulka, kellel kõigil on struktuurne tööjõuprobleem: võõrtööjõud teeb tööd, mida kohalikud teha ei taha või ei oska, tihtipeale odavamalt. Silmade kinni pigistamisega probleemi ära ajada ei ole võimalik, tõdes Runnel. Pigem on vaja leida kompromiss, et ajutine võõrtööjõud ei muutuks alaliseks võõrtööjõuks liiga suurel arvul. «See on see koht, kus debatt peab olema, ülejäänud kõik on absurd.»