21. sajandil on maailma vallutanud soorituskultus: iseendast parima versiooni saavutamine. Mõneti on see sarnane varasemale progressiusule, mis oli kindel, et ühiskonnad arenevad vältimatult edasi aina kõrgemale ja kaugemale. Iseenda arendajad keskenduvad inimese enda panusele ning otsivad viise selle maksimeerimiseks.

Üheks selliseks viisiks on biohäkkerlus, mis kasutab teadust ja tehnoloogiat inimkeha tundma õppimiseks. Biohäkkerid võtavad luubi alla inimese toitumise, unetsükli ja käitumisharjumused ning kasutavad neid andmeid tervislikule eluviisile aluse panemiseks.

Biohäkkimise ja toitumisnõu on võtnud südameasjaks antropoloog ning tervise- ja toitumisalane treener Siim Land, kes räägib «20midagi» saates iseenda arendamisest ja mõttemaailma teadvustamisest. Aju on plastiline ning inimese käitumist on võimalik muuta vastavalt sellele, milliseid harjumusi nad igapäevaselt harrastavad, ütleb Siim.

Vanale koerale võib olla küll raske uusi trikke õpetada, aga inimesed ei ole koerad. Mingil määral on see kindlasti võimalik, vaja on vaid rohkem pingutust või aega. Probleemiks on, et ei julgeta ümber vaadata harjumuseks saanud käitumist või mõtlemist.

Aga muudatuste tegemist võib takistada ka see, et inimesed ei julge oma sõpradele pettumust valmistada. Seda ka siis, kui lähiringi ootused on sellised, mis inimese enda edasijõudmist takistavad – näiteks peetakse kedagi laisaks või rumalaks. Kui siis üks neist proovib oma elu muuta, tunnevad teised survet peeglisse vaadata ja endalt küsida, miks nemad seda ei tee. Lihtsam on teist alla tõmmata ja gruppi ühtlustada, arutlevad Land ja saatejuht Artur Kamberg.

«Kui sul on eesmärk, sul on harjumused, sul on minapilt, siis vali keskkond ja inimesed – see on päris hea retsept, mida kaasa võtta,» võttis Artur kokku enesearendamise põhitõed. Podcast'is uuritaksegi, kuidas selle retsepti põhjal saavutada enesega rahulolu: kuidas olla teadlik oma eesmärkidest, teha paremaid otsuseid ja parandada produktiivust.